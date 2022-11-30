تشكيلة المكسيك المتوقعة لمواجهة السعودية اليوم في مونديال قطر 2022 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة الحاسمة للتأهل في المجموعة الثالثة.

يواجه منتخب المكسيك هذا المساء منتخب السعودية على استاد "لوسيل" في محاولة لتحقيق أول فوز في كأس العالم قطر 2022، بعد التعادل أمام بولندا والخسارة أمام الأرجنتين، ولن يكون هناك بديلًا عن الفوز للمنتخب المكسيكي لزيادة حظوظه في التأهل للدور الثاني، وأيضًا سيحتاج المكسيك لفوز بولندا على الأرجنتين حتى يتمكن من العبور للمرحلة القادمة.

تشكيلة المكسيك المتوقعة لمواجهة السعودية اليوم في مونديال قطر 2022

تشكيلة المكسيك المتوقعة لمواجهة السعودية اليوم في مونديال قطر 2022 تناقلتها العديد من المواقع والمصادر الرياضية العالمية، وبحسب آخر التحليلات فمن المقرر أن يعتمد مدرب المكسيك تاتا مارتينو على خطة لعب 3-5-2، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: أوتشوا

الدفاع: أراوخو ، مورينو ، مونتيس

الوسط: غاياردو ، هيريرا ، غواردادو ، تشافيز ، ألفاريز

الهجوم: لوزانو ، فيغا

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