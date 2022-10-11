تشكيلة النصر المتوقعة أمام العدالة اليوم في الدوري السعودي للمحترفين 2022-2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذا اللقاء مساء اليوم.

يلتقي اليوم الساعة 08:30 مساءً بتوقيت السعودية نادي النصر مع نظيره نادي العدالة على ملعب "مرسول بارك"، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

ويتطلع اليوم النصر لتحقيق فوز مهم أمام العدالة للوصول إلى المراكز الأولى في ترتيب الدوري السعودي خاصة بعد الفوز الجولة الماضية أمام أبها بثلاثة أهداف نظيفة.

تشكيلة النصر المتوقعة أمام العدالة اليوم في الدوري السعودي

تشكيلة النصر المتوقعة أمام العدالة اليوم في دوري روشن السعودي تحدثت عنها المصادر الرياضية، وبحسب آخر التحليلات من المقرر أن يعتمد المدرب الفرنسي رودي غارسيا على الأسماء التالية في تشكيلة اليوم:

الحراسة: أوسبينا

الدفاع: كونان – ألفارو – عبد الإله العمري – سلطان الغنام

الوسط: غوستافو – عبد المجيد الصليهم – سامي النجعي – عبد الرحمن غريب - تاليسكا

الهجوم: فينسنت أبو بكر

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