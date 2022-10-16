تشكيلة النصر المتوقعة أمام الفيحاء اليوم في الدوري السعودي للمحترفين 2022-2023، نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل هذه المواجهة اليوم.

يدخل النصر اليوم المواجهة أمام الفيحاء بهدف تحقيق الفوز وحصد الثلاث النقاط في منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، حيث يطمح مشجعي النصر هذا المساء أن يتمكن فريقهم من مواصلة التألق والوصول إلى أبعد من المركز الثالث في الدوري لتخطي كل من الشباب والهلال.

تشكيلة النصر المتوقعة أمام الفيحاء اليوم في الدوري السعودي

تشكيلة النصر المتوقعة أمام الفيحاء اليوم في الدوري السعودي تناقلتها العديد من المواقع والمصادر الرياضية خلال الساعات الماضية، وبحسب آخر التحليلات فقد يعتمد مدرب النصر رودي غارسيا على الأسماء التالية ضمن تشكيلة اليوم:

الحراسة: أوسبينا

الدفاع: كونان – عبد الله مادو – ألفارو – عبد الإله العمري

الوسط: عبد الله الخبيري – غوستافو – سامي النجعي – تاليسكا – أيمن يحيى

الهجوم: فينسنت أبو بكر

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