نستعرض لك من خلال هذه المقالة كل ما تريد معرفته حول تشكيلة النصر المتوقعة أمام شباب الأهلي دبي في ملحق دوري أبطال آسيا 2024، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة الإقصائية المرتقبة بين الفريقين.

يحتضن ملعب "الأول بارك" في الرياض مواجهة مرتقبة بين النصر السعودي ونظيره شباب الأهلي دبي الإماراتي في إطار منافسات الملحق المؤهل إلى دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2023-24.

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النصر العالمي بعد أن فاز ببطولة كأس الملك سلمان للأندية ضربه سوء الحظ والنحس في دوري روشن وتلقى هزيمتين في أول جولتين، لذا ستكون الضغوط كبيرة على المدرب البرتغالي لويس كاسترو الذي سيسعى بكل ما لديه لتحقيق الفوز في الملحق والصعود للمشاركة بدوري أبطال آسيا.

تشكيلة النصر المتوقعة أمام شباب الأهلي دبي في ملحق دوري أبطال آسيا 2023-24

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: أليكس تيليس ، عبد الإله العمري ، علي لاجامي ، سلطان الغنام

خط الوسط: سيكو فوفانا ، مارسيلو بروزوفيتش ، عبد الله الخيبري

خط الهجوم: ساديو ماني ، كريستيانو رونالدو ، أنديرسون تاليسكا