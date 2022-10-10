تشكيلة الهلال المتوقعة أمام الشباب اليوم في الدوري السعودي للمحترفين 2022-2023 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز التفاصيل الخاصة بهذا اللقاء مساء اليوم.

سيستضيف اليوم الساعة 8:30 م بتوقيت السعودية نادي الهلال نظيره نادي الشباب على ملعب "الأمير فيصل بن فهد" في إطار منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، وسيسعى الزعيم الأزرق في ديربي الرياض إلى تحقيق الفوز لإيقاف الشباب الذي لم يخسر أو يتعادل منذ بداية الموسم ولديه 18 نقطة في رصيده.

تشكيلة الهلال المتوقعة أمام الشباب اليوم في الدوري السعودي

تشكيلة الهلال المتوقعة أمام الشباب اليوم في الدوري السعودي تناقلتها العديد من المواقع والمصادر التحليلية، وبحسب آخر التقارير فقد يعتمد مدرب الزعيم رامون دياز على الأسماء التالية في تشكيلة الهلال اليوم:

الحراسة: عبدالله المعيوف

الدفاع: ناصر الدوسري – علي البليهي – جانج – سعود عبد الحميد

الوسط: كويلار – مصعب الجوير – كاريو – ميشال – موسى ماريغا

الهجوم: إيغالو

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