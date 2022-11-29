تشكيلة الولايات المتحدة الأمريكية المتوقعة أمام إيران في كأس العالم قطر 2022 نستعرضها لكم في هذه المقالة، إلى جانب أهم التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة في المجموعة الثانية.

تخوض الولايات المتحدة الأمريكية اليوم آخر مواجهاتها في دور المجموعات أمام منتخب إيران المتحدي، ولا بديل عن الفوز بالنسبة لأبناء العم سام الذين كانوا قد حصدوا نقطتين بعد التعادل في أول مبارتين أمام ويلز وإنجلترا في المجموعة الثانية في مونديال قطر 2022.

تشكيلة الولايات المتحدة الأمريكية المتوقعة أمام إيران في كأس العالم قطر 2022

تشكيلة الولايات المتحدة الأمريكية المتوقعة أمام إيران في كأس العالم قطر 2022 تم تناقلها عبر العديد من المواقع والمصادر الرياضية، وبحسب التحليلات النهائية، من المقرر أن يعتمد مدرب أمريكا غريغ بيرهالتير على خطة لعب 4-3-3، وستدخل في تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: تيرنر

الدفاع: روبينسون ، تيم ريم ، زيميرمان ، دست

الوسط: يونس موسى ، آدامز ، ماكيني

الهجوم: بوليسيتش ، سارجنت ، تيموتي وياه

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