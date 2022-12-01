تشكيلة اليابان المتوقعة أمام اسبانيا اليوم في كأس العالم قطر 2022 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة الحاسمة في المجموعة الخامسة.

يستعد منتخب اليابان اليوم لمواجهة أقوى المنافسين في المجموعة الخامسة منتخب اسبانيا، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم 2022.

وسيحارب منتخب الساموراي للوصول إلى 6 نقاط من خلال الفوز على اسبانيا هذا المساء لتأمين بطاقة التأهل للدور 16، ولن يكون مستبعدًا أن يحقق المنتخب الياباني مفاجأة أخرى في البطولة خاصة بعد أن تمكن من الفوز على ألمانيا في الجولة الأولى بنتيجة 2-1.

تشكيلة اليابان المتوقعة أمام اسبانيا اليوم في كأس العالم قطر 2022

تشكيلة اليابان المتوقعة أمام اسبانيا اليوم في كأس العالم قطر 2022 تناقلتها العديد من المواقع والمصادر الرياضية العالمية، وبحسب آخر التحليلات والقراءات، من المقرر أن يعتمد مدرب الساموراي هاجيمي مورياسو على خطة لعب 4-2-3-1، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: جوندا

الدفاع: ياماني ، إيتاكورا ، يوشيدا ، ناغاتومو

الارتكاز: إندو ، موريتا

الوسط: ايتو ، كامادا ، كوبو

الهجوم: يويدا

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