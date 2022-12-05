تشكيلة اليابان المتوقعة أمام كرواتيا اليوم في كأس العالم قطر 2022 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في دور الـ 16.

ينتظر الجميع اليوم متابعة مباراة اليابان وكرواتيا الساعة 6:00 مساءً بتوقيت السعودية على ملعب "الجنوب"، في إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022، حيث أن المنتخب الفائز من هذه المواجهة سيلاقي المنتخب الفائز من مواجهة البرازيل وكوريا الجنوبية.

تشكيلة اليابان المتوقعة أمام كرواتيا اليوم في كأس العالم قطر 2022

تشكيلة اليابان المتوقعة أمام كرواتيا اليوم في كأس العالم قطر 2022 تناقلتها العديد من المواقع والمصادر الرياضية منذ أمس وحتى الآن، ولكن بحسب آخر التحليلات والقراءات، من المقرر أن يعتمد مدرب منتخب الساموراي السيد هاجيمي مورياسو على خطة لعب 3-4-3، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: جوندا

الدفاع: تومياسو ، يوشيدا ، تانيغوتشي

الوسط: ايتو ، تاناكا ، موريتا ، ناغاتومو

الهجوم: كوبو ، مايدا ، كامادا

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