تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام بنفيكا اليوم في دوري الأبطال

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام بنفيكا اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذا اللقاء مساء اليوم.

يستضيف اليوم الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية نادي باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره نادي بنفيكا البرتغالي على ملعب "بارك دي برانس"، ويتطلع النادي الباريسي اليوم بقيادة ميسي ورفاقه إلى تحقيق الفوز على أرضه خاصة بعد التعادل بهدف مقابل هدف أمام بنفيكا في مباراة الذهاب.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام بنفيكا اليوم في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام بنفيكا اليوم في دوري أبطال أوروبا تحدثت عنها المصادر الرياضية الأوروبية خلال الساعات الماضية، وبحسب آخر التحليلات من المقرر أن يعتمد المدرب غالتيير على خطة 3-4-2-1، وستدخل الأسماء التالية في تشكيلة اليوم:

الحراسة: دوناروما

الدفاع: راموس – بيريرا – ماركينيوس

الوسط: حكيمي – فيراتي – فيتينيا - بيرنات

الهجوم: نيمار – سارابيا – مبابي

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