موعد مباراة مان سيتي وكوبنهاغن اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة والقناة الناقلة لها.

يلتقي اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مع نادي كوبنهاغن الدنماركي على ملعب "باركن ستاديون"، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري الأبطال، وكان السيتي قد حقق فوزًا ساحقًا في مباراة الذهاب ودك شباك النادي الدنماركي بخمسة أهداف نظيفة.

موعد مباراة مان سيتي وكوبنهاغن اليوم في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

اليوم: الثلاثاء 11 أكتوبر 2022

المناسبة: مباراة الإياب في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا

الملعب: باركن ستاديون

صافرة البداية: 7:45 مساءً بتوقيت السعودية

القناة الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

المعلق: رؤوف خليف

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