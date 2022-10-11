موعد مباراة ميلان وتشيلسي اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة والقناة الناقلة لها.

يستضيف اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر نادي ميلان الإيطالي نظيره نادي تشيلسي الإنجليزي على ملعب "سان سيرو"، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري الأبطال.

وحقق البلوز تشيلسي في مباراة الذهاب فوزًا مستحقًا على أرضه أمام ميلان بنتيجة 3 أهداف دون مقابل، وستكون اليوم الفرصة الأخيرة أمام الروسونيري لإثبات أنه سينافس هذا الموسم في دوري الأبطال، لذلك لا بديل هذا المساء عن الثلاث نقاط.

موعد مباراة ميلان وتشيلسي اليوم في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

اليوم: الثلاثاء 11 أكتوبر 2022

المناسبة: مباراة الإياب في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا

الملعب: سان سيرو (جيوزيبي مياتزا)

صافرة البداية: 10:00 مساءً بتوقيت السعودية

القناة الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

المعلق: حفيظ دراجي

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