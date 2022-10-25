تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام ماكابي اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يستعد اليوم باريس سان جيرمان لملاقاة نادي ماكابي على ملعب "بارك دي برانس" في مباراة الإياب في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، ويتطلع البي إس جي بقيادة غالتيير إلى تحقيق الفوز على ماكابي في هذه المواجهة والظفر بالثلاث النقاط المؤهلة للدور المقبل.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام ماكابي اليوم في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام ماكابي اليوم في دوري أبطال أوروبا تناقلتها عدد من المواقع والمصادر الرياضية العالمية، وبحسب آخر التحليلات، فمن المقرر أن يعتمد مدرب الميرينغي كارلو أنشيلوتي على خطة لعب 4-3-3، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: دوناروما

الدفاع: حكيمي – موكيلي – ماركينيوس - بيرنات

الوسط: رويز – فيتينيا – ريناتو سانشيز

الهجوم: ميسي – مبابي - نيمار

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