تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة اليوم لمواجهة لوريان في الدوري الفرنسي 2022-2023 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة اليوم.

سيحل نادي باريس سان جيرمان اليوم ضيفًا على نظيره لوريان على ملعب "دو موستوار – إيف ألانما" في إطار منافسات الجولة 14 من الدوري الفرنسي، ويسعى النادي الباريسي في هذه المواجهة إلى تحقيق الفوز للتحليق بعيدًا في صدارة الدوري، حيث يمتلك الفريق حاليًا 35 نقطة في رصيده.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة اليوم لمواجهة لوريان في الدوري الفرنسي

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة اليوم لمواجهة لوريان في الدوري الفرنسي تداولتها المواقع والمصادر الرياضية العالمية خلال الساعات الماضية، وبحسب آخر التحليلات من المقرر أن يعتمد المدرب كريستوف غالتييه على خطة لعب 4-3-3، وستدخل في تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: دوناروما

الدفاع: مينديش – ماركينيوس – راموس - حكيمي

الوسط: فيتينيا – فيراتي - ساشيز

الهجوم: مبابي – نيمار - ميسي

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