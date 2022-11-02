تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة اليوم لمواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضها لكم في هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

سيحل باريس سان جيرمان اليوم ضيفًا على نظيره نادي يوفنتوس الإيطالي على ملعب "أليانز ستاديوم" في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، وكان البي إس جي قد ضمن التأهل للدور المقبل إلى جانب بنفيكا البرتغالي في الجولة الماضية، في أن يوفنتوس سينافس بشراسة في مواجهة اليوم على أمل أن يؤمن مقعدًا له في الدوري الأوروبي.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة اليوم لمواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة اليوم لمواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا تناقلتها أبرز المواقع والمصادر الرياضية العالمية، وبحسب آخر التحليلات، فمن المقرر أن يعتمد المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه على خطة لعب 4-3-3، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: دوناروما

الدفاع: بيرنات – ماركينيوس – راموس - موكيلي

الوسط: سولر – فيراتي - فيتينيا

الهجوم: سارابيا – مبابي - ميسي

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