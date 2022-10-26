تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة أمام برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل هذه المواجهة اليوم.

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة برشلونة اليوم ضد بايرن ميونخ في الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري الأبطال، وستكون هذه المواجهة مصيرية وحاسمة بالنسبة للنادي الكتالوني، أما بالنسبة للبافاري فهي مباراة تحصيل حاصل لأنه يتصدر المجموعة برصيد 12 نقطة وضمن التأهل للدور المقبل بالفعل.

تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة أمام برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا

على الرغم من أن بايرن ميونخ قد تأهل بالفعل منذ الجولة الماضية إلى الدور الثمن النهائي، إلّا أن الألمان معروف عنهم عدم التهاون في أي مواجهة وخاصة أمام أكبر الأندية في أوروبا مثل نادي برشلونة الإسباني.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فمن المقرر أن يعتمد مدرب البافاري جوليان ناغيلسمان خطة لعب 4-2-3-1، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: أولريخ

الدفاع: ديفيز – دي ليخت – أوباميكانو - بافارد

الوسط: غوريتسكا – كيميتش – غنابري – موسيالا - كومان

الهجوم: ماني

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