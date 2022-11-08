تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة أمام فيردر بريمن اليوم في الدوري الألماني 2022-2023 نستعرضها لكم في هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يخوض نادي بايرن ميونخ اليوم مواجهة على أرضه أمام فيردر بريمن على ملعب "أليانز أرينا" في إطار منافسات الجولة 14 من الدوري الألماني، ويسعى البافاري لتحقيق الفوز اليوم في سبيل الحفاظ على صدارة الدوري والابتعاد عن المنافسين، حيث أن الفريق يحتل حاليًا المركز الأول برصيد 28 نقطة.

تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة أمام فيردر بريمن اليوم في الدوري الألماني

تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة أمام فيردر بريمن اليوم في الدوري الألماني تداولتها العديد من المواقع والمصادر الرياضية العالمية، وبحسب آخر التحليلات، فمن المقرر أن يعتمد المدرب ناغيلسمان على خطة لعب 4-2-3-1، وستدخل في تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: نوير

الدفاع: مزراوي – بافارد – أوباميكانو - هيرنانديز

الوسط: كيميتش – غوريتسكا – غنابري – موسيالا - ماني

الهجوم: تشوبو موتينغ

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