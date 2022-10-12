تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة أمام فيكتوريا بلزن اليوم في دوري أبطال أوروبا نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

سيحل اليوم نادي بايرن ميونخ الألماني ضيفًا على نادي فيكتوريا بلزن التشيكي على ملعب "دووسان أرينا" في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، ويتطلع البافاري اليوم للخروج من هذه المواجهة بثلاث نقاط لحسم التأهل مبكرًا للدور المقبل.

تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة أمام فيكتوريا بلزن اليوم في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة أمام فيكتوريا بلزن اليوم في دوري أبطال أوروبا تناقلتها وتداولتها العديد من المواقع والمصادر الأوروبية، وبحسب آخر التقارير فمن المتوقع أن يعتمد مدرب البافاري ناغيلسمان على خطة لعب 4-2-3-1، وستكون ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: نوير

الدفاع: ستانيشيتش – أوباميكانو – بافارد - مزراوي

الوسط: سابيتسر – غوريتسكا – ماني – غنابري - ساني

الهجوم: تشوبو موتينغ

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

موعد مباراة برشلونة وإنتر اليوم في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة