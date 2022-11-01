تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة اليوم أمام إنتر في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضها لكم في هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يستضيف نادي بايرن ميونخ اليوم نادي إنتر ميلان الإيطالي على ملعب "أليانز أرينا"، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وفي الغالب ستكون المواجهة تصفية حسابات وفرصة لفرض الهيمنة في المجموعة، لا سيما وأن كلا الفريقين حسما التأهل للدور المقبل في الجولة الماضية.

تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة اليوم أمام إنتر في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة اليوم أمام إنتر في دوري أبطال أوروبا تحدثت عنها وتناقلتها العديد من المواقع والمصادر الرياضية العالمية، وبحسب آخر التحليلات فمن المقرر أن يعتمد مدرب البافاري جوليان ناغيلسمان على خطة لعب 4-2-3-1، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: أولريخ

الدفاع: مزراوي – بافارد – أوباميكانو - ديفيز

الوسط: سابيتسر – غوريتسكا – كومان – موسيالا - ماني

الهجوم: تشوبو موتينغ

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