تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني 2022-2023 اليوم الأحد 23 أكتوبر سنتعرف عليها من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يستضيف برشلونة اليوم المنافس الشرس من إقليم الباسك نادي أتلتيك بلباو على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، وذلك ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإسباني، ويطمح عشاق البلوغرانا أن يقدم فريقهم هذا المساء الأداء المطلوب لحصد الثلاث النقاط استعدادًا لمواجهة قوية أخرى على نفس الملعب الأربعاء المقبل أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني كشفت عنها عدة مواقع ومصادر رياضية عالمية، ولكن بحسب آخر التقارير والتحليلات، من المتوقع أن يعتمد مدرب البارسا تشافي هيرنانديز على خطة لعب 4-3-3، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: شتيغن

الدفاع: سيرجيو روبرتو – كوندي – غارسيا – ألونسو

الوسط: دي يونغ – جافي – بيدري

الهجوم: ديمبيلي – ليفاندوفسكي – فاتي

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