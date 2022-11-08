تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام أوساسونا اليوم في الدوري الإسباني 2022-2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة مساء اليوم.

يستعد برشلونة اليوم لخوض مواجهة مهمة خارج الديار أمام أوساسونا على ملعب "أل سادار" في إطار منافسات الجولة 14 من الدوري الإسباني.

ويطمح اليوم مشجعي النادي الكتالوني أن يتمكن الفريق بقيادة تشافي من تحقيق الفوز للحفاظ على صدارة الدوري، خاصة بعد خسارة ريال مدريد أمس أمام رايو فايكانو.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام أوساسونا اليوم في الدوري الإسباني

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام أوساسونا اليوم في الدوري الإسباني تناقلتها العديد من المواقع والمصادر الرياضية العالمية، وبحسب آخر التحليلات من المقرر أن يعتمد مدرب البارسا تشافي هيرنانديز على خطة لعب 4-3-3، وستدخل في تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: شتيغن

الدفاع: بالدي – ألونسو – بيكيه – بيليرين

الوسط: بيدري – بوسكيتس – جافي

الهجوم: ديمبيلي – ليفاندوفسكي – رافينيا

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة