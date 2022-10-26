تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام بايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل هذه المواجهة اليوم.

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة برشلونة اليوم ضد بايرن ميونخ في الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري الأبطال، وستكون هذه المواجهة مصيرية وحاسمة بالنسبة للنادي الكتالوني، حيث لا بديل عن الفوز لسببين، الأول للإبقاء على فرص التأهل لدور ثمن النهائي، والآخر هو رد الاعتبار بعد الخسارة في الذهاب في أليانز أرينا بهدفين نظيفين.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام بايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا

ينتظر عشاق برشلونة اليوم الكثير من المدرب تشافي هيرنانديز على مستوى الأداء وعلى مستوى الروح القتالية في أرض الملعب، وينتاب الفضول العديد من المشجعين حول تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام بايرن ميونخ في مواجهة اليوم.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فمن المقرر أن يعتمد تشافي خطة لعب 4-3-3، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: شتيغن

الدفاع: بيليرين – كوندي – غارسيا – ألونسو

الوسط: جافي – بوسكيتس – دي يونغ

الهجوم: ديمبيلي – ليفاندوفسكي – بيدري

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