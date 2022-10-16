تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة النارية اليوم.

يلتقي اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022 قطبي الدوري الإسباني نادي ريال مدريد ونادي برشلونة في كلاسيكو الأرض، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، حيث يترقب جميع عشاق الكرة حول العالم هذه المواجهة والتي قد يتمكن خلالها البارسا من التأكيد على أحقيته في صدارة الليغا في حال حقق الفوز على "سانتياغو برنابيو" هذا المساء.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام ريال مدريد اليوم في الكلاسيكو

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام ريال مدريد اليوم في الكلاسيكو تم تناقلها وتداولها عبر العديد من المواقع والمصادر الرياضية العالمية، وبحسب آخر التحليلات، من المتوقع أن يعتمد مدرب برشلونة السيد تشافي هيرنانديز على خطة لعب 4-3-3، وستكون ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: شتيغن

الدفاع: ألبا – غارسيا – كوندي – بالدي

الوسط: بيدري – دي يونغ – جافي

الهجوم: ديمبيلي – ليفاندوفسكي – رافينيا

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