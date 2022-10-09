تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام سيلتا فيغو اليوم في الدوري الإسباني نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز التفاصيل الخاصة بهذا اللقاء مساء اليوم.

يستضيف اليوم نادي برشلونة نظيره نادي سيلتا فيغو على ملعب "كامب نو"، وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، ويدخل اليوم البارسا هذا اللقاء بهدف حصد النقاط الثلاث لمراضاة الجماهير بعد الخسارة في دوري الأبطال أمام إنتر، وأيضًا لاستعادة الصدارة من الملكي ريال مدريد الذي عاد مؤقتًا للمركز الأول أمس بعد الفوز على خيتافي.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام سيلتا فيغو اليوم في الدوري الإسباني

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام سيلتا فيغو اليوم في الدوري الإسباني تناقلتها المصادر والمواقع الأوروبية، وبحسب آخر التقارير فقد يعتمد المدرب تشافي هيرنانديز على خطة لعب 4-3-3، وستكون ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: شتيغن

الدفاع: سيرجيو روبرتو – بيكيه – غارسيا – بالدي

الوسط: جافي – بوسكيتس – بيدري

الهجوم: أنسو فاتي – ليفاندوفسكي - ديمبيلي

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