تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام فياريال اليوم في الدوري الإسباني 2022-2023 كشفت عن تفاصيلها صحيفة الماركا الإسبانية خلال الساعات الماضية، وسنتعرف عليها فيما يلي من خلال هذه المقالة.

يستعد برشلونة اليوم لاستضافة فياريال على ملعب "كامب نو" في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، حيث سيحاول البارسا بقيادة تشافي هيرنانديز تعديل الكفة قليلًا هذا المساء وتحقيق الفوز على الغواصات الصفراء، وذلك بهدف مراضاة جماهير البلوغرانا ولو قليلًا، خاصة بعد تبدد فرصة التأهل من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا وأيضًا بعد فقدان الصدارة لحساب الملكي ريال مدريد.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام فياريال اليوم في الدوري الإسباني

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام فياريال اليوم في الدوري الإسباني تحدثت عنها صحيفة "الماركا" الإسبانية خلال الساعات الماضية، وعلى ما يبدو أن زرقاء اليمامة شافي هيرنانديز لم يجري الكثير من التعديلات، فرغم الانتقادات الأيام الماضية، بوسكيتس سيكون أساسيًا في مباراة اليوم.

وبحسب "الماركا" الإسبانية فمن المقرر أن يعتمد مدرب برشلونة تشافي على خطة لعب 4-3-3، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: شتيغن

الدفاع: بيليرين – كوندي – غارسيا – بالدي

الوسط: جافي – بوسكيتس – بيدري

الهجوم: ديمبيلي – ليفاندوفسكي – رافينيا

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