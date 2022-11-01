تشكيلة برشلونة المتوقعة اليوم أمام فيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضها لكم في هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يستعد نادي برشلونة اليوم لخوض مواجهة خارج أرضه أمام نادي فيكتوريا بلزن التشيكي على ملعب "دووسان أرينا"، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، ولن تكون مواجهة مؤثرة بالنسبة لكلا الفريقين، خاصة وأن فرصة التأهل للدور المقبل لم تعد متاحة وحسمت بالنسبة لإنتر وبايرن في الجولة الماضية.

تشكيلة برشلونة المتوقعة اليوم أمام فيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة برشلونة المتوقعة اليوم أمام فيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا تحدثت عنها وتناقلتها العديد من المواقع والمصادر الرياضية العالمية، وبحسب آخر التحليلات فمن المقرر أن يعتمد مدرب البارسا تشافي هيرنانديز على خطة لعب 4-3-3، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: شتيغن

الدفاع: بالدي – ألونسو – بيكيه – بيليرين

الوسط: بيدري – كيسي – جافي

الهجوم: رافينيا – ليفاندوفسكي – فيران توريس

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