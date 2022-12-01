تشكيلة بلجيكا المتوقعة اليوم أمام كرواتيا في كأس العالم 2022 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة الحاسمة في المجموعة السادسة.

تدخل بلجيكا اليوم مواجهة مصيرية أمام كرواتيا في إطار منافسات الجولة الثالثة في مونديال قطر 2022، ولن يكون لدى الشياطين الحمر العديد من الخيارات، حيث سيتعين عليهم الفوز فقط للتأهل إلى الدور الثاني، والتعادل أو الخسارة قد تعني الخروج المبكر من البطولة.

تشكيلة بلجيكا المتوقعة اليوم أمام كرواتيا في كأس العالم 2022

تشكيلة بلجيكا المتوقعة اليوم أمام كرواتيا في كأس العالم 2022 تناقلتها العديد من المواقع والمصادر الرياضية العالمية، وبحسب آخر التحليلات والقراءات، من المقرر أن يعتمد مدرب بلجيكا روبيرتو مارتينيز على خطة لعب 3-4-2-1، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: كورتوا

الدفاع: فيرتونخين ، ألدرفيريلد ، كاستاني

الوسط: تروسارد ، فيتسل ، تيليمانس ، مونيير

الهجوم: دي بروين ، هازارد ، لوكاكو

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