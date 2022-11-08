تشكيلة بوروسيا دورتموند المتوقعة أمام فولفسبورج اليوم في الدوري الألماني 2022-2023 نستعرضها لكم في هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يخوض نادي بوروسيا دورتموند اليوم مواجهة خارج أرضه أمام فولفسبورج على ملعب "فوكسفاجن أرينا" في إطار منافسات الجولة 14 من الدوري الألماني، ويسعى دورتموند إلى تحقيق ثلاث نقاط في هذه المواجهة لتعزيز رصيد النقاط، حيث أن الفريق يحتل حاليًا المركز الرابع في الترتيب برصيد 25 نقطة، وفي حال حقق الفوز اليوم على فولفسبورج قد يتقدم للمركز الثاني ولو بشكل مؤقت.

تشكيلة بوروسيا دورتموند المتوقعة أمام فولفسبورج اليوم في الدوري الألماني

تشكيلة بوروسيا دورتموند المتوقعة أمام فولفسبورج اليوم في الدوري الألماني تداولتها العديد من المواقع والمصادر الرياضية العالمية، وبحسب آخر التحليلات، فمن المقرر أن يعتمد المدرب إيدين تيرزيتش على خطة لعب 4-4-1-1، وستدخل في تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: كوبيل

الدفاع: غوريرو – شلوتيربيك – هوميلس - سولي

الوسط: أديمي – بيلينغهام – أوزكان - ريينا

الهجوم: براندت - موكوكو

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