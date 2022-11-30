تشكيلة بولندا المتوقعة لمواجهة الأرجنتين اليوم في كأس العالم 2022 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في المجموعة الثالثة.

يستعد منتخب بولندا بقيادة نجمه روبرت ليفاندوفسكي لخوض مواجهة قوية وحاسمة أمام منتخب الأرجنتين، سيلعب فيها الفريق على الفوز لضمان التأهل إلى الدور ال16 في بطولة كأس العالم قطر 2022، للابتعاد عن التعادل والدخول في حسابات معقدة مع بقية الفريق في المجموعة الثالثة وهم السعودية والمكسيك.

تشكيلة بولندا المتوقعة لمواجهة الأرجنتين اليوم في كأس العالم 2022

تشكيلة بولندا المتوقعة لمواجهة الأرجنتين اليوم في كأس العالم 2022 تناقلتها العديد من المواقع والمصادر الرياضية المختلفة، وبحسب آخر التحليلات والقراءات، من المقرر أن يعتمد مدرب بولندا سيسلاو ماشنيويز على خطة لعب 4-2-2-2، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: تشيزني

الدفاع: كاش ، غليك ، كيويور ، بيريزينسكي

الوسط: بيليك ، كريشوياك ، زيلينسكي ، فرانكوفسكي

الهجوم: ميليك ، ليفاندوفسكي

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