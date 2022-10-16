تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام أستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي 2022-2023 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة اليوم.

سيحل اليوم تشيلسي ضيفًا على نظيره أستون فيلا على ملعب "فيلا بارك" في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويدخل البلوز هذه المواجهة اليوم بمعنويات مرتفعة، خاصة بعد النتائج الإيجابية مؤخرًا على الصعيد المحلي والأوروبي بقيادة غراهام بوتر.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام أستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام أستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي تناقلتها بعض المواقع والمصادر الرياضية الأوروبية، وبحسب آخر التقارير، فقد يعتمد مدرب البلوز غراهام بوتر على خطة لعب 4-2-3-1، ومن المتوقع دخول الأسماء التالية في تشكيلة اليوم:

الحراسة: كيبا

الدفاع: كوكوريلا – كوليبالي – سيلفا - أزبيليكويتا

الوسط: جورجينهو – لوفتوس تشيك – هافيرتز – مونت - ستيرلينغ

الهجوم: أوباميانغ

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