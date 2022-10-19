تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام برينتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي 2022-2023 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة مساء اليوم.

سيحل اليوم تشيلسي ضيفًا على نظيره برينتفورد على ملعب "غريفين بارك" في إطار منافسات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وينتظر عشاق البلوز هذا المساء أن يواصل الفريق تحقيق الانتصارات التي انطلقت منذ قدوم المدرب الجديد غراهام بوتر، سواء محليًا أو أوروبيًا.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام برينتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام برينتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي تناقلتها المواقع والمصادر الرياضية الأوروبية، وبحسب آخر التحليلات والتوقعات، فقد يعتمد مدرب البلوز غراهام بوتر على خطة لعب 4-2-3-1، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: كيبا

الدفاع: كوكوريلا – كوليبالي – تشالوباه - أزبيليكويتا

الوسط: لوفتوس تشيك – جورجينهو – مونت – ستيرلينغ - هافيرتز

الهجوم: أوباميانغ

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

جدول مباريات اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة