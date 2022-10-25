تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام سالزبورغ اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يستعد اليوم تشيلسي لملاقاة نادي سالزبورغ الألماني على ملعب "رد بول أرينا" في مباراة الإياب في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، ويتطلع البلوز بقيادة المدرب الجديد غراهام بوتر إلى تأكيد صدارة المجموعة في مواجهة اليوم من خلال تحقيق الفوز والوصول إلى 10 نقاط.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام سالزبورغ اليوم في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام سالزبورغ اليوم في دوري أبطال أوروبا تناقلتها عدد من المواقع والمصادر الرياضية العالمية، وبحسب آخر التحليلات، فمن المقرر أن يعتمد مدرب البلوز غراهام بوتر على خطة لعب 3-4-2-1، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: كيبا

الدفاع: تشالوباه – سيلفا - كوكوريلا

الوسط: تشايلويل – لوفتوس تشيك – جورجينهو - أزبيليكويتا

الهجوم: مونت – ستيرلينغ - أوباميانغ

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