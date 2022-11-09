تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام مان سيتي اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين 2022-2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يخوض تشيلسي اليوم مواجهة قوية أمام مان سيتي على ملعب "الاتحاد"، وذلك في إطار منافسات الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية أو كأس كاراباو موسم 2022-2023، ويتطلع مشجعي البلوز أن يتمكن مدربهم الجديد غراهام بوتر من بلوغ النهائي وتحقيق البطولة، خاصة وأن البلوز خسر نهائي النسخة الماضية لصالح ليفربول بركلات الترجيح.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام مان سيتي اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام مان سيتي اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية نقلتها عدة مواقع ومصادر رياضية عالمية خلال الساعات الماضية، وبحسب التقارير فمن المتوقع أن يعتمد المدرب بوتر على خطة 4-3-3، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: ميندي

الدفاع: كوكوريلا – كوليبالي – تشالوباه - أزبيليكويتا

الوسط: كالاغر – زكريا – لوفتوس تشيك

الهجوم: مونت – بروخا - بوليسيتش

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