تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام ميلان اليوم في دوري الأبطال

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام ميلان اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذا اللقاء مساء اليوم.

سيحل اليوم الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية نادي تشيلسي الإنجليزي ضيفًا على نظيره نادي ميلان الإيطالي على ملعب "سان سيرو"، ويطمح اليوم البلوز بقيادة المدرب الجديد غراهام بوتر لتكرار نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت في لندن بثلاثة أهداف نظيفة في شباك الروسونيري.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام ميلان اليوم في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام ميلان اليوم في دوري أبطال أوروبا تحدثت عنها المصادر الرياضية الأوروبية خلال الساعات الماضية، وبحسب آخر التحليلات من المقرر أن يعتمد المدرب غراهام بوتر على خطة 3-4-2-1، وستدخل الأسماء التالية في تشكيلة اليوم:

الحراسة: كيبا

الدفاع: كوليبالي – سيلفا - تشالوباه

الوسط: تشايلويل – كوفاسيتش – لوفتوس تشيك - جيمس

الهجوم: ماونت – أوباميانغ - ستيرلينغ

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