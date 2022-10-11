موعد مباراة باريس سان جيرمان وبنفيكا اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة والقناة الناقلة لها.

يستضيف اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره نادي بنفيكا البرتغالي على ملعب "بارك دي برانس"، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري الأبطال.

واستطاع البي إس جي في مباراة الذهاب أن يخرج بنقطة من ملعب بنفيكا بعد أن انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وستكون اليوم الفرصة متاحة لكلا الفريقين لحسم الصدارة، حيث أن كلاهما يمتلك 7 نقاط في المجموعة التي تضم أيضًا يوفنتوس وماكابي حيفا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبنفيكا اليوم في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

اليوم: الثلاثاء 11 أكتوبر 2022

المناسبة: مباراة الإياب في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا

الملعب: بارك دي برانس

صافرة البداية: 10:00 مساءً بتوقيت السعودية

القناة الناقلة: beIN Sports 3 HD Premium

المعلق: عامر الخوذيري

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