تشكيلة تشيلسي المتوقعة اليوم لمواجهة ارسنال في الدوري الإنجليزي 2022-2023 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة اليوم.

يستعد عشاق كرة القدم والمنافسات الأوروبية لمتابعة مباراة قوية جدًا في ديربي لندن تجمع بين تشيلسي وارسنال على ملعب "ستامفورد بريدج"، وستكون هذه المواجهة مثيرة ومن الصعب التكهن بنتيجتها، حيث أن البلوز يقدم مستويات رائعة منذ قدوم المدرب الجديد غراهام بوتر، وعلى الجهة الأخرى الجانرز يواصل التألق مع أرتيتا وينافس بشراسة على صدارة البريميرليغ منذ بداية الموسم.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة اليوم لمواجهة ارسنال في الدوري الإنجليزي

تشكيلة تشيلسي المتوقعة اليوم لمواجهة ارسنال في الدوري الإنجليزي تداولتها المواقع والمصادر الرياضية العالمية خلال الساعات الماضية، وبحسب آخر التحليلات من المقرر أن يعتمد مدرب البلوز غراهام بوتر على خطة لعب 3-4-2-1، وستدخل في تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: ميندي

الدفاع: أزبيليكويتا – سيلفا – كوليبالي

الوسط: لوفتوس تشيك – جورجينهو – كوفاسيتش – كوكوريلا

الهجوم: هافيرتز – ستيرلينغ - مونت

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