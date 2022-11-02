تشكيلة تشيلسي المتوقعة اليوم لمواجهة دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضها لكم في هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يستعد نادي تشيلسي اليوم لخوض مباراة مهمة أمام نادي دينامو زغرب الكرواتي على ملعب "ستامفورد بريدج" في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وستكون هذه المواجهة الليلة بالنسبة البلوز تحت عنوان رد الاعتبار وفرض الهيمنة، حيث أن الخسارة أمام النادي الكرواتي في الذهاب بهدف مقابل لا شيء كانت أحد الأسباب التي أدت إلى إقالة المدرب السابق للنادي اللندني توماس توخيل، كما أن حصد الثلاث النقاط اليوم تحت قيادة المدرب الجديد غراهام بوتر سيضمن الصدارة والمركز الأول في المجموعة.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة اليوم لمواجهة دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة تشيلسي المتوقعة اليوم لمواجهة دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا تناقلتها أبرز المواقع والمصادر الرياضية العالمية، وبحسب آخر التحليلات، فمن المقرر أن يعتمد مدرب البلوز غراهام بوتر على خطة لعب 3-4-2-1، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: ميندي

الدفاع: كوكوريلا – سيلفا - تشالوباه

الوسط: أزبيليكويتا – جورجينهو – لوفتوس تشيك - تشايلويل

الهجوم: هافيرتز – بروخا - مونت

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