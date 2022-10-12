تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام آينتراخت فرانكفورت اليوم في دوري أبطال أوروبا نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يستضيف اليوم نادي توتنهام الإنجليزي نظيره نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني على ملعب "هوتسبر" في إطار منافسات الجولة الرابعة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، ويتطلع توتنهام لتحقيق انتصار مهم على أرضه هذا المساء للابتعاد في الجولات القادمة عن أي تعقيدات أو حسابات ستؤثر على فرص التأهل للدور المقبل.

تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام آينتراخت فرانكفورت اليوم في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام آينتراخت فرانكفورت اليوم في دوري أبطال أوروبا تناقلتها وتداولتها العديد من المواقع والمصادر الأوروبية، وبحسب آخر التقارير فمن المتوقع أن يعتمد المدرب الإيطالي كونتي على خطة لعب 3-4-2-1، وستكون ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: لوريس

الدفاع: روميرو – داير - لينغليت

الوسط: إيمرسون – هوبيرغ – بيتانكور - بيريسيتش

الهجوم: ريتشارليسون – سون – هاري كين

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