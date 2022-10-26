تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام سبورتينغ لشبونة اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يطمح نادي توتنهام اليوم في مواجهته أمام سبورتينغ لشبونة البرتغالي لتحقيق الفوز والوصول إلى 10 نقاط، وذلك لتأكيد أحقيته في صدارة المجموعة ولحسم التأهل للدور المقبل بشكل نسبي، حيث أن المجموعة تضم كل من مارسيليا وآينتراخت فرانكفورت، وجميعهم متقاربين بعدد النقاط، لذلك لا تزال المنافسة مفتوحة لخطف بطاقة التأهل.

تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام سبورتينغ لشبونة اليوم في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام سبورتينغ لشبونة اليوم في دوري أبطال أوروبا تناقلتها المواقع والمصادر الرياضية العالمية، وبحسب آخر التحليلات، فمن المتوقع أن يعتمد مدرب توتنهام أنطونيو كونتي على خطة لعب 3-5-2، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: لوريس

الدفاع: سانشيز – داير – بن دافيز

الوسط: دوهيرتي – سكيب – بيسوما – بيتانكور - بيريسيتش

الهجوم: هاري كين - سون

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