تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام مان يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي 2022-2023 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة مساء اليوم.

سيحل اليوم نادي توتنهام ضيفًا على نظيره مانشستر يونايتد على ملعب "أولد ترافورد" في إطار منافسات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المؤكد أنها لن تكون مواجهة سهلة على مسرح الأحلام بالنسبة لكونتي وفرقته، ولكنها ستكون ثلاث نقاط غالية جدًا في حال الحصول عليها، حيث ستضمن لتوتنهام المحافظة على المركز الثالث في الترتيب وربما التقدم مؤقتًا على المنافس المباشر مان سيتي.

تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام مان يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام مان يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي تناقلتها المواقع والمصادر الرياضية الأوروبية، وبحسب آخر التحليلات والتوقعات، فقد يعتمد مدرب الهوتسبر أنطونيو كونتي على خطة لعب 3-5-2، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: لوريس

الدفاع: لينغليت – داير - روميرو

الوسط: بيريسيتش – بيتانكور – بيسوما – هوبيرغ - دوهيرتي

الهجوم: هاري كين - سون

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

جدول مباريات اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة