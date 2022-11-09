تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام نوتينغهام فورست اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين 2022-2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يستعد توتنهام اليوم لخوض مواجهة خارج الديار أمام نوتينغهام فورست على ملعب "سيتي غراوند"، وذلك في إطار منافسات الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية أو كأس كاراباو موسم 2022-2023، وينتظر مشجعي الهوتسبر أن ينافس فريقهم في هذه البطولة أيضًا، إلى جانب بطولة الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام نوتينغهام فورست اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين

تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام نوتينغهام فورست اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية نقلتها عدة مواقع ومصادر رياضية عالمية خلال الساعات الماضية، وبحسب التقارير فمن المتوقع أن يعتمد المدرب أنطونيو كونتي على خطة 3-4-2-1، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: فورستر

الدفاع: تانغانغا – لينغليت - سانشيز

الوسط: دوهيرتي – سكيب – بيسوما - سيسيغنون

الهجوم: بريان خيل – كولوسيفسكي - مورا

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