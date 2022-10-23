تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2022-2023 اليوم الأحد 23 أكتوبر نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل هذه المواجهة اليوم.

يستعد توتنهام اليوم لمواجهة قوية على ملعبه "توتنهام هوتسبر" أمام نادي نيوكاسل يونايتد المتحدي هذا الموسم، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الـ13 من البريميرليغ، وبعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد الجولة الماضية، يتطلع مدرب الهوتسبرز أنطونيو كونتي في مباراة اليوم لتحقيق الفوز لمراضاة الجماهير ولضمان البقاء في المركز الثالث في ترتيب الدوري.

تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي تناقلتها العديد من المواقع والمصادر الرياضية العالمية، وبحسب آخر التحليلات، من المتوقع أن يعتمد مدرب الهوتسبرز أنطونيو كونتي على خطة لعب 3-5-2، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: لوريس

الدفاع: روميرو – داير – لينغليت

الوسط: دوهيرتي – بيتانكور – بيسوما – هوبيرغ – سيسيغنون

الهجوم: سون – هاري كين

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