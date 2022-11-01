تشكيلة توتنهام المتوقعة اليوم أمام مارسيليا في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضها لكم في هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يدخل نادي توتنهام اليوم مواجهة حاسمة على ملعب "فيلودروم" أمام نادي مارسيليا الفرنسي، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، ولا يوجد بديل عن الفوز بالنسبة لتوتنهام في سبيل تأمين بطاقة التأهل للدور المقبل، حيث أن الخسارة اليوم تعني توديع دوري الأبطال مبكرًا.

تشكيلة توتنهام المتوقعة اليوم أمام مارسيليا في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة توتنهام المتوقعة اليوم أمام مارسيليا في دوري أبطال أوروبا تحدثت عنها وتناقلتها العديد من المواقع والمصادر الرياضية العالمية، وبحسب آخر التحليلات فمن المقرر أن يعتمد مدرب توتنهام أنطونيو كونتي على خطة لعب 3-4-3، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: لوريس

الدفاع: دافيز – داير - سانشيز

الوسط: بريسيتش – بيتانكور – هوبيرغ - سيسيغنون

الهجوم: مورا – هاري كين - سون

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