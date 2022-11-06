تشكيلة توتنهام المتوقعة اليوم لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022-2023 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة اليوم.

يستضيف توتنهام اليوم نظيره ليفربول على ملعب "هوتسبر" في إطار منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي، ويسعى الهوتسبرز بقيادة المدرب أنطونيو كونتي إلى تحقيق الفوز أمام الريدز اليوم، وذلك في سبيل الحفاظ على المركز الثالث في الترتيب والمواصلة في ملاحقة المنافسين في المركز الأول والثاني ارسنال ومان سيتي.

تشكيلة توتنهام المتوقعة اليوم لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي

تشكيلة توتنهام المتوقعة اليوم لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي تداولتها المواقع والمصادر الرياضية العالمية خلال الساعات الماضية، وبحسب آخر التحليلات من المقرر أن يعتمد المدرب أنطونيو كونتي على خطة لعب 3-5-2، وستدخل في تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: لوريس

الدفاع: داير – لينغليت – بن دافيز

الوسط: سيسيغنون – هوبيرغ – بيسوما – بيتانكور - بريسيتش

الهجوم: لوكاس مورا – هاري كين

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