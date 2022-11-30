تشكيلة تونس المتوقعة أمام فرنسا اليوم في كأس العالم 2022 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في المجموعة الرابعة.

تتجه أنظار العالم العربي اليوم نحو مواجهة تونس أمام فرنسا على استاد المدينة التعليمية في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في مونديال قطر 2022، حيث يطمح الجميع أن يتمكن نسور قرطاج من تحقيق الفوز والعبور إلى الدور الثاني برفقة المغرب والسعودية اللذان لديهما فرص كبيرة جدًا بالوصول للدور ال16.

تشكيلة تونس المتوقعة أمام فرنسا اليوم في كأس العالم 2022

تشكيلة تونس المتوقعة أمام فرنسا اليوم في كأس العالم 2022 تناقلتها العديد من المواقع والمصادر الرياضية المختلفة، وبحسب آخر التحليلات والقراءات، من المقرر أن يعتمد مدرب النسور جلال القادري على خطة لعب 3-4-2-1، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: دحمان

الدفاع: برون ، مرياح ، الطالبي

الوسط: دراغر ، السخيري ، العيدوني ، العابدي

الهجوم: المساكني ، سليتي ، الجبالي

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