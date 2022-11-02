تشكيلة دورتموند المتوقعة اليوم لمواجهة كوبنهاغن في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضها لكم في هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يخوض نادي بوروسيا دورتموند اليوم مواجهة مهمة أمام نادي كوبنهاغن الدنماركي على ملعب "باركن ستاديون" في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل حاليًا نادي دورتموند الألماني المركز الثاني برصيد 8 نقاط خلف المتصدر مانشستر سيتي برصيد 11 نقطة، وبنسبة كبيرة حسم كلا الفريقين التأهل للدور المقبل، حيث أن التعادل بالنسبة لدورتموند سيكون كافيًا اليوم لضمان العبور إلى الأدوار الإقصائية.

تشكيلة دورتموند المتوقعة اليوم لمواجهة كوبنهاغن في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة دورتموند المتوقعة اليوم لمواجهة كوبنهاغن في دوري أبطال أوروبا تناقلتها أبرز المواقع والمصادر الرياضية العالمية، وبحسب آخر التحليلات، فمن المقرر أن يعتمد مدرب دورتموند إيدين تيرزيتش على خطة لعب 4-2-3-1، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: كوبيل

الدفاع: هازارد – شلوتيربيك – هوميلس - سولي

الوسط: صالح أوزكان – بيلينغهام – مالين – براندت - أديمي

الهجوم: موكوكو

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

مباراة مان سيتي وإشبيلية اليوم في دوري أبطال أوروبا..الموعد والقناة الناقلة