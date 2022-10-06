تشكيلة روما المتوقعة أمام ريال بيتيس اليوم في الدوري الأوروبي 2022-2023 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى بقية التفاصيل الخاصة بهذا اللقاء اليوم.

يستضيف اليوم نادي روما الإيطالي نظيره نادي ريال بيتيس الإسباني على ملعب "الأوليمبيكو"، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في الدوري الأوروبي، ويتطلع ذئاب روما هذا المساء إلى تحقيق الفوز لإيقاف قطار بيتيس الذي يتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط.

تشكيلة روما المتوقعة أمام ريال بيتيس اليوم في الدوري الأوروبي

تشكيلة روما المتوقعة أمام ريال بيتيس اليوم في الدوري الأوروبي نقلتها بعض المواقع والمصادر الأوروبية، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب جوزيه مورينهو على خطة لعب 3-4-2-1، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: روي باتريسيو

الدفاع: مانشيني – سمولينغ - إيبانيز

الوسط: شيليك – كريستانتي – ماتيتش – سبينازولا

الهجوم: ديبالا – زانيولو - بيليغريني

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