موعد مباراة روما وريال بيتيس في الدوري الأوروبي 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لهذا اللقاء اليوم.

يستعد اليوم نادي روما الإيطالي لمواجهة نادي ريال بيتيس الإسباني على ملعب "الأوليمبيكو"، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في الدوري الأوروبي، ومن المؤكد أن ذئاب روما اليوم بقيادة السبيشال ون مورينيو لن يضيعوا فرصة الفوز وخطف الصدارة من بيتيس المتصدر للمجموعة برصيد 6 نقاط.

موعد مباراة روما وريال بيتيس في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

اليوم: الخميس 6 أكتوبر 2022

صافرة البداية: 10:00 مساءً بتوقيت السعودية

الملعب: الأوليمبيكو

القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

جدول مباريات اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة