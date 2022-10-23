تشكيلة روما المتوقعة أمام نابولي في الدوري الإيطالي 2022-2023 اليوم الأحد 23 أكتوبر نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل هذه المواجهة اليوم.

يستضيف اليوم نادي روما نظيره نادي نابولي على ملعب "الأوليمبيكو" ضمن منافسات الجولة 11 من الكالتشيو، ويحتل نادي العاصمة حاليًا المركز الرابع في سلم ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، ويهدف الذئاب اليوم بقيادة مورينيو لتحقيق فوز مهم من شأنه إيقاف أصحاب المركز الأول أبناء الجنوب من التقدم في النقاط والذين يملكون حاليًا 26 نقطة.

تشكيلة روما المتوقعة أمام نابولي في الدوري الإيطالي

تشكيلة روما المتوقعة أمام نابولي في الدوري الإيطالي تناقلتها العديد من المواقع والمصادر الرياضية العالمية، وبحسب آخر التحليلات، من المتوقع أن يعتمد مدرب روما جوزيه مورينيو على خطة لعب 3-4-2-1، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: روي باتريسيو

الدفاع: مانشيني – سمولينغ - إيبانيز

الوسط: زاليفسكي – كريستانتي – ماتيتش – سبينازولا

الهجوم: بيليغريني – زانيولو - أبراهام

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