تشكيلة روما المتوقعة أمام هلسنكي اليوم في الدوري الأوروبي 2022-2023 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة مساء اليوم.

يستعد روما اليوم لخوض مباراة خارج أرضه أمام نادي هلسنكي الفنلندي على ملعب "استاديون هلسنكي" في الدوري الأوروبي، وقد تكون مباراة مصيرية بالنسبة لذئاب روما ومديرهم الفني جوزيه مورينيو، حيث أن نادي العاصمة الإيطالية لديه 4 نقاط فقط، والخسارة اليوم قد تعني الخروج من المنافسة.

تشكيلة روما المتوقعة أمام هلسنكي اليوم في الدوري الأوروبي

تشكيلة روما المتوقعة أمام هلسنكي اليوم في الدوري الأوروبي نقلتها عدة مواقع ومصادر رياضية عالمية، وبحسب التحليلات قد يعتمد مدرب روما جوزيه مورينيو على خطة لعب 3-5-2، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: روي باتريسيو

الدفاع: إيبانيز – سمولينغ - مانشيني

الوسط: سبينازولا – كامارا – بيليغريني – كريستانتي - زاليفسكي

الهجوم: زانيولو - أبراهام

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