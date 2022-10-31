تشكيلة روما المتوقعة أمام هيلاس فيرونا اليوم في الدوري الإيطالي 2022-2023 نستىعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يخوض نادي روما اليوم مواجهة أمام هيلاس فيرونا خارج أرضه على ملعب "مارك أنتونيو بينتجودي" في إطار منافسات الجولة 12 من الدوري الإيطالي، ويتطلع ذئاب روما بقيادة السبيشال ون مورينيو إلى تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، وذلك في سبيل الوصول إلى النقطة 25 التي تنقلهم من المركز الثامن في سلم الترتيب إلى المركز الرابع على حساب لاتسيو، حتى ولو بشكل مؤقت.

تشكيلة روما المتوقعة أمام هيلاس فيرونا اليوم في الدوري الإيطالي

تشكيلة روما المتوقعة أمام هيلاس فيرونا اليوم في الدوري الإيطالي تناقلتها المواقع والمصادر الرياضية العالمية، وبحسب آخر التحليلات، فمن المتوقع أن يعتمد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على خطة لعب 3-4-2-1، وستدخل في تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: باتريسيو

الدفاع: إيبانيز – سمولينغ – مانشيني

الوسط: سبينازولا – كامارا – كريستانتي – زاليفيسكي

الهجوم: زانيولو – بيليغريني - أبراهام

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